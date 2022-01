Bij de zware onrust in het Centraal-Aziatische land Kazachstan zijn op een week tijd al 164 mensen omgekomen. Dit heeft de staatstelevisie zondag op gezag van het ministerie van Volksgezondheid gemeld.

In de stad Almaty alleen al vielen er 103 doden, onder wie twee kinderen. Hoeveel burgers er onder de dodelijke slachtoffers zijn, is onduidelijk. Meer dan 2.200 mensen raakten gewond, in Almaty alleen al zochten ongeveer 1.100 mensen medische hulp.

Uit onafhankelijke bron was van deze balans geen bevestiging te krijgen. Paus Franciscus heeft zondag zijn 'verdriet' omtrent de slachtoffers geuit en opgeroepen tot 'dialoog'.

