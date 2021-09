In Europese hoofdsteden wordt bezorgd gereageerd op berichten over de mogelijke inzet van Russische huurlingen in Mali. De regering van dat Noord-Afrikaanse land zou tegen de zin van Duitsland en Frankrijk overwegen om honderden manschappen van de Russische paramilitaire Wagner-organisatie in te schakelen.

Critici zien Wagner als een verlengstuk van de Russische staat. Huurlingen van die organisatie zouden de afgelopen jaren zijn ingezet in allerlei conflictgebieden, waaronder Libië en Syrië. Wagner wordt naar verluidt aangestuurd door zakenman Jevgeni Prigozjin, die banden heeft met president Vladimir Poetin.

Frankrijk overweegt volgens de krant Le Figaro om troepen in Mali over te plaatsen naar buurland Niger als inderdaad Russische huurlingen worden ingevlogen. De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer zei op Twitter dat 'zulke afspraken met Rusland' haaks zouden staan op alles wat Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Naties en de Europese Unie de afgelopen jaren in Mali hebben gedaan.

Het is al jaren onrustig in Mali. Duitsland heeft nog steeds zo'n 1.500 militairen in het land en Frankrijk strijdt met duizenden militairen in de hele regio tegen extremisten.

'Geruchten'

Ingewijden verklaarden onlangs tegenover persbureau Reuters dat de deal over de inzet van huurlingen bijna rond zou zijn. De troepen van Wagner moeten volgens een bron het Malinese leger gaan trainen en lokale topfunctionarissen beschermen. De militaire machthebbers in Mali, die vorig jaar de macht grepen, spraken over 'geruchten' en wilden niet reageren.

Rusland sprak woensdag nadrukkelijk tegen dat met Mali wordt gepraat over militaire samenwerking. 'Er vinden geen officiële onderhandelingen plaats', beklemtoonde een woordvoerder van het Kremlin. Hij zei ook dat er geen vertegenwoordigers van de Russische strijdkrachten in Mali zijn.

