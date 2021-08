In Afghanistan bevinden zich nog ongeveer 1.500 mensen die mogelijk Amerikanen zijn, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Volgens hem evacueerden de VS minstens 4.500 Amerikaanse burgers sinds 14 augustus. 'De afgelopen 24 uur waren we in direct contact met ongeveer 500 bijkomende Amerikanen en gaven specifieke instructies over hoe ze veilig tot de luchthaven kunnen komen', aldus Blinken. Daarnaast contacteert Washington intensief en 'meerdere keren per dag via verschillende communicatiekanalen' ongeveer 1.000 andere mensen, die 'Amerikanen kunnen zijn die Afghanistan willen verlaten'. Hij merkte op dat sommigen van hen het land al verlaten kunnen hebben, dat sommigen geen Amerikanen kunnen zijn en dat sommigen verkiezen om te blijven.

De minister zei ook dat er 'geen deadline' is om Amerikanen en Afghanen te helpen het land te verlaten. 'Die inspanning zal elke dag na 31 augustus blijven voortduren', zei hij. Die dag willen de VS hun troepen uit Afghanistan teruggetrokken hebben. Hij wees erop dat de taliban zowel publiekelijk als privé beloftes hebben gedaan om Amerikanen en Afghanen die risico lopen, een veilige uittocht toe te staan. 'Mensen die Afghanistan willen verlaten nadat het Amerikaanse leger is vertrokken, moeten dat kunnen doen', aldus Blinken.

