Na een dag van intense onderhandelingen werd in de VS niet gestemd over een infrastructuurpakket van 1200 miljard dollar. De verdeeldheid tussen de linker- en de rechtervleugel van de Democratische Partij was nog te groot.

Het pakket van 1200 miljard dollar, dat onder meer wegenwerken, openbaar vervoer, snel internet en andere infrastructuurwerken financiert, werd in augustus goedgekeurd in de Senaat met alle 50 Democratische stemmen en 19 Republikeinse.

Het zou maandag ook door het Huis van Afgevaardigden worden goedgekeurd. Die stemming werd echter uitgesteld naar donderdag. Te elfder ure, laat donderdag in Washington (zo rond 4u35 vrijdagochtend Belgische tijd), besliste de Democratische leider van het Huis, Nancy Pelosi, dat de stemming opnieuw uitgesteld zou worden naar een niet nader bepaald moment.

De Democraten, die het pakket globaal ondersteunen, zijn het tactisch oneens. De grote meerderheid van Democratische volksvertegenwoordigers vindt het eerste investeringspakket onvoldoende, en wil de goedkeuring ervan koppelen aan een tweede pakket van 3500 miljard dollar met sociale investeringen. Dat zou onder meer betaalbare kinderopvang, gratis hoger onderwijs en subsidiëring voor medische kosten inhouden.

1500 of 3500 miljard dollar?

Dat tweede pakket moet dan weer naar de Senaat, waar alle 50 Democraten vereist zijn om het goedgekeurd te krijgen. En daar wringt het: minstens twee Democratische senatoren liggen dwars. Ze willen dat het bedrag drastisch wordt verlaagd. Een van de twee senatoren, Joe Manchin uit West Virginia, stelde zijn limiet donderdag op 1500 miljard dollar, minder dan de helft van wat de progressieven al als een compromis beschouwen. Manchin voorspelt een catastrofe als in tijden van aanzienlijke pandemie-uitgaven te grote bedragen voor andere doeleinden worden uitgegeven.

De progressieve Democraten weigeren in het Huis over het eerste pakket te stemmen zolang er geen garanties zijn voor het tweede. Maar dan moet er eerst een akkoord gevonden worden met alle dissidente senatoren en met gematigde tot conservatieve Democraten in het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten een flinterdunne meerderheid hebben. De patsituatie tussen de twee vleugels in de partij is voorlopig niet doorbroken.

