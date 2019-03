Onduidelijkheid troef daags voor alweer cruciale brexit-stemming in Brits parlement

Terwijl het Britse parlement zich opmaakt om dinsdag opnieuw over het brexit-akkoord van premier Theresa May met de Europese Unie te stemmen, heerst in Londen de onduidelijkheid. Nieuwe politieke gesprekken met hoofdonderhandelaar Michel Barnier of andere Europese vertegenwoordigers, zijn alvast niet meer gepland.

May deed de voorbije weken verwoede pogingen om 'toegevingen' los te weken van de EU en haar brexit-akkoord verteerbaar te maken voor de parlementsleden. Maar die gesprekken tussen Brussel en Londen lijken echter op niets uit te draaien. Daags voor een nieuwe stemming over het akkoord is er nog steeds geen doorbraak bereikt en nieuwe politieke onmoetingen tussen Britse en Europese functionarissen staan niet meer op de agenda.

Dat May zelf naar Brussel komt, lijkt dan ook helemaal uitgesloten. Het Lagerhuis kan dinsdag opnieuw over Mays brexit-akkoord stemmen. Dat is tenminste wat May beloofd heeft.

Wordt haar deal weggestemd, dan zal het parlement woensdag mogen beslissen of het al dan niet een 'no deal'-brexit wil. Kiest het voor een brexit mét akkoord, dus voor een geordend vertrek uit de EU, dan stemt het parlement donderdag over een uitstel van de brexit. Dat is - opnieuw - wat May beloofd heeft. Door de aanhoudende impasse gonst het in Londen echter van de geruchten dat dit scenario niet zal worden gevolgd.

Medewerkers van May ontkennen weliswaar dat er dinsdag niet zal worden gestemd, maar zeggen niet met zoveel woorden dat het om een bindende stem voor of tegen het brexit-akkoord zal gaan.

Verschillende invloedrijke parlementsleden lieten al verstaan dat May mogelijk ontslag zal moeten nemen als ze haar belofte niet nakomt. Later op de dag wordt er duidelijkheid verwacht over welke stemmingen er deze week nog verwacht mogen worden.