Onderzoekssite: Verdachte vergiftiging Skripal was Russische spion die onder pseudoniem reisde

De verdachte, die onder de naam Ruslan Bosjirov naar Groot-Brittannië reisde, is volgens Bellingcat in realiteit een hoge officer zijn van de Russische militaire inlichtingendienst GROe, genaamd Anatoli Tsjepig.

De Britse onderzoekers beschuldigen Bosjirov en een andere Rus, Alexander Petrov, dat ze niet onder hun echte naam naar Salisbury zijn gereisd. Daar zouden ze een aanslag met zenuwgas hebben gepleegd op de Skripals.

Noch Scotland Yard, noch het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken wou officieel reageren op de onthullingen. De BBC berichtte op basis van anonieme bronnen wel dat de bevindingen niet gecontesteerd worden.

De Russische buitenlandminister Sergey Lavrov zei nogmaals dat er geen bewijzen zijn van betrokkenheid van Moskou. 'Telkens er iets verklaard wordt, is er geen waterdicht bewijs', zei Lavrov in New York. Over de onthullingen van Bellingcat gaf hij geen commentaar.