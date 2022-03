De onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden naar de bestorming van het Capitool wil twee adviseurs van president Donald Trump voor de rechter brengen.

De commissie keurde maandagavond unaniem een rapport goed waarin wordt vastgesteld dat Trumps voormalige handelsadviseur Peter Navarro en zijn socialmediaverantwoordelijke Dan Scavino schuldig zijn aan minachting van het Congres.

Het volledige Huis, dat gedomineerd wordt door de Democraten, moet nu beslissen of de zaak wordt doorverwezen naar het ministerie van Justitie, dat eventueel een strafrechtelijke procedure kan opstarten. De Democratische voorzitter van de commissie Bennie Thompson verklaarde maandagavond dat Navarro en Scavino verplicht zijn om hun medewerking te verlenen aan de commissie. 'Ze weigerden dat te doen, dat is een misdaad.' Vicevoorzitter van de commissie, de Republikeinse Liz Cheney zei dat 'Scavino rechtstreeks met president Trump samengewerkt heeft om zijn valse boodschappen te verspreiden dat de verkiezing gestolen werd'.

Steve Bannon

Cheney verklaarde dat de commissie honderden getuigen geïnterviewd heeft, onder wie meer dan tien vroegere medewerkers van de Trump-administratie. Ze kwamen er onder meer achter dat Trump en zijn team verschillende keren gewaarschuwd werden dat hun inspanningen om de verkiezingsuitslagen ongedaan te maken in strijd waren met de grondwet.

De commissie heeft al drie andere mensen doorverwezen naar de rechtbank, van wie er een al zeker voor de rechter moet verschijnen: adviseur Steve Bannon, die in de zomer op het beklaagdenbankje zal zitten wegens niet-medewerking. Het dossier van Trumps stafchef Mark Meadows, die eerst wel en later niet meer meewerkte met de commissie, wordt nog onderzocht. Jeffrey Clark, een medewerker van het ministerie van Justitie, besliste uiteindelijk toch zijn medewerking te verlenen, dus zijn dossier werd afgesloten.

Aanhangers van Donald Trump bestormden op 6 januari 2021 het Capitool, waar in het Congres de verkiezingsresultaten gevalideerd werden. Trump heeft steeds volgehouden dat de Democraten de verkiezing van hem gestolen hebben. De commissie van het Huis, die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen - onderzoekt wie er verantwoordelijk was voor de bestorming.

De commissie keurde maandagavond unaniem een rapport goed waarin wordt vastgesteld dat Trumps voormalige handelsadviseur Peter Navarro en zijn socialmediaverantwoordelijke Dan Scavino schuldig zijn aan minachting van het Congres.Het volledige Huis, dat gedomineerd wordt door de Democraten, moet nu beslissen of de zaak wordt doorverwezen naar het ministerie van Justitie, dat eventueel een strafrechtelijke procedure kan opstarten. De Democratische voorzitter van de commissie Bennie Thompson verklaarde maandagavond dat Navarro en Scavino verplicht zijn om hun medewerking te verlenen aan de commissie. 'Ze weigerden dat te doen, dat is een misdaad.' Vicevoorzitter van de commissie, de Republikeinse Liz Cheney zei dat 'Scavino rechtstreeks met president Trump samengewerkt heeft om zijn valse boodschappen te verspreiden dat de verkiezing gestolen werd'. Cheney verklaarde dat de commissie honderden getuigen geïnterviewd heeft, onder wie meer dan tien vroegere medewerkers van de Trump-administratie. Ze kwamen er onder meer achter dat Trump en zijn team verschillende keren gewaarschuwd werden dat hun inspanningen om de verkiezingsuitslagen ongedaan te maken in strijd waren met de grondwet. De commissie heeft al drie andere mensen doorverwezen naar de rechtbank, van wie er een al zeker voor de rechter moet verschijnen: adviseur Steve Bannon, die in de zomer op het beklaagdenbankje zal zitten wegens niet-medewerking. Het dossier van Trumps stafchef Mark Meadows, die eerst wel en later niet meer meewerkte met de commissie, wordt nog onderzocht. Jeffrey Clark, een medewerker van het ministerie van Justitie, besliste uiteindelijk toch zijn medewerking te verlenen, dus zijn dossier werd afgesloten. Aanhangers van Donald Trump bestormden op 6 januari 2021 het Capitool, waar in het Congres de verkiezingsresultaten gevalideerd werden. Trump heeft steeds volgehouden dat de Democraten de verkiezing van hem gestolen hebben. De commissie van het Huis, die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen - onderzoekt wie er verantwoordelijk was voor de bestorming.