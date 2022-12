Onderzoekscommissie: Justitie moet Trump vervolgen voor het aanzetten tot rebellie

Op haar slotzitting heeft de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 het openbaar ministerie opgeroepen om Donald Trump en medestanders te vervolgen voor het aanzetten tot rebellie. De commissie keurde ook haar eindrapport goed, dat woensdag gepubliceerd wordt. ‘De centrale oorzaak van 6 januari was één man, Donald Trump’, aldus dat rapport.

Het doorverwijzen (referral) van aanklachten tegen een (ex-)president door een parlementaire onderzoekscommissie is onuitgegeven in de VS. Het heeft geen dwingend karakter voor Justitie. De minister van Justitie heeft vorige maand een speciale aanklager aangesteld om de federale juridische onderzoeken tegen de ex-president te coördineren. Die kan het bewijsmateriaal en de doorverwijzingen van de commissie opnemen of naast zich neerleggen.

De onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden wil unaniem dat Justitie Trump en medestanders zoals advocaat John Eastman op vier punten aanklaagt.

De zwaarste aanklacht is het aanzetten tot of ondersteunen van rebellie. Als Trump daarvoor veroordeeld zou worden, kan hij niet langer kandidaat zijn voor een politiek ambt.

Het bewijsmateriaal leidde tot de overweldigende en simpele conclusie: de centrale oorzaak van 6 januari was één man, Donald Trump. Eindrapport onderzoekscommissie

Andere aanklachten tegen Trump en anderen zijn: het verstoren van een officiële procedure (dat kan leiden tot 20 jaar gevangenis), samenzwering om valse informatie te verspreiden en samenzwering om de VS op te lichten.

De doorverwijzing komt na anderhalf jaar werk van een onderzoekscommissie, die moeizaam op gang kwam, leek geboycot te gaan worden door de Republikeinen in het Huis, tot twee anti-Trump-Republikeinen er toch deel van gingen uitmaken: vicevoorzitter Liz Cheney en Adam Kinzinger. Geen van beiden zullen vanaf januari nog deel uitmaken van het nieuw verkozen Huis.

De commissie interviewde plusminus duizend getuigen, en wist in tien openbare zittingen duidelijk te maken dat, zoals al in een samenvatting van het eindrapport staat, ‘het bewijsmateriaal leidde tot de overweldigende en simpele conclusie: de centrale oorzaak van 6 januari was één man, gewezen president Donald Trump, die door vele anderen werd gevolgd. Geen van de gebeurtenissen van 6 januari zou gebeurd zijn zonder hem’.