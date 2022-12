Onderzoekscommissie overweegt advies tot vervolging van Trump

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt, overweegt om het minister van Justitie te adviseren tot de strafrechtelijke vervolging van oud-president Donald Trump. De leden zullen maandag met een stemming de knoop doorhakken, melden Amerikaanse media.

De media schrijven dat de commissie zich over meerdere aanklachten gaat buigen, die zouden zijn aanbevolen door een subcommissie. Het gaat volgens de nieuwssite Politico in ieder geval om aanklachten over opstand, het belemmeren van een officiële procedure en samenzwering om de Amerikaanse regering te bedriegen.

Politico citeert ongeïdentificeerde bronnen en zegt dat de commissie, die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen, gedetailleerde rechtvaardigingen zal geven voor de drie aanklachten, die kunnen leiden tot gevangenisstraffen en het verbod om in de Verenigde Staten een openbaar ambt te bekleden. Op 6 januari 2021 bestormden aanhangers van toenmalig president Donald Trump het Capitoolgebouw in Washington. Hij had zijn volgers opgeroepen zich tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen te verzetten, die op dat moment door het parlement werd bekrachtigd. De commissie van het Huis van Afgevaardigden verzamelde anderhalf jaar lang duizenden getuigenissen om aan te tonen dat Trump probeerde de macht in handen te houden, hoewel hij wist dat hij de verkiezingen verloren had. De commissie dagvaardde Trump, maar hij weigerde te getuigen. Het eindrapport van de commissie komt woensdag uit.