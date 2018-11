Onderzoek tegen leden van Labour wegens antisemitisme

Aanleiding is een dossier met interne documenten van de oppositiepartij dat Scotland Yard in handen kreeg. Het bevat 45 gevallen van antisemitisme, waaronder opmerkingen van partijleden op sociale media als: 'We zullen ons ontdoen van de Joden, die als een kankergezwel voor ons zijn.'

Het dossier was doorgespeeld aan de radiozender LBC, die het aan de politie overhandigde. De topvrouw van Scotland Yard, Cressida Dick, zei vrijdag aan de zender BBC dat tegen de partij zelf geen onderzoek loopt.

Sinds jaren worden tegen Labour en partijleider Jeremy Corbyn verwijten over antisemitisme geuit. In augustus gaf Corbyn in een video toe dat Labour een probleem met antisemitisme had. Tuchtprocedures tegen antisemitische partijleden werden te langzaam en te aarzelend gevoerd, erkende de Labour-leider.