In het onderzoek naar de moord op het Franse meisje Estelle Mouzin in 2003, worden de sms-berichten onder de loep genomen die de seriemoordenaar Michel Fourniret op de avond van de feiten naar zijn ex-vrouw verstuurde. Dat melden gerechtelijke bronnen zondag.

Monique Olivier, de gewezen echtgenote van de Franse seriemoordenaar Fourniret, werd vrijdag opnieuw door de onderzoeksrechter ondervraagd over de verdwijning van Estelle Mouzin. Het negenjarige meisje werd op 9 januari 2003 in het Franse Guermantes ontvoerd door Fourniret.

Monster van de Ardennen

Olivier werd onder meer aan de tand gevoeld over de sms-berichten die ze die avond uitwisselde met Fourniret. Het gerecht wil zo nagaan in welke mate ze die avond al op de hoogte was van de feiten. Het onderzoek naar de sms-berichten is al jarenlang een eis van de advocaten van de vader van Estelle Mouzin.

Monique Olivier had eind vorig jaar al bekend dat ze Fourniret een vals alibi had verschaft. Enkele maanden later moest Fourniret toegeven dat hij het meisje had vermoord. De intussen 78-jarige Fourniret, bijgenaamd het 'Monster van de Ardennen', werd eerder al veroordeeld voor de moord op acht jonge vrouwen of adolescentes tussen 1987 en 2001, onder wie ook de Belgische Elisabeth Brichet (12).

