De Amerikaanse president Joe Biden heeft opnieuw ingestemd met het vrijgeven van documenten uit de ambtstijd van zijn voorganger Donald Trump ten behoeve van het onderzoek in het Congres naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

In een brief die het Duitse persbureau DPA kon inkijken en die woensdag openbaar werd, gelastte het Witte Huis het Nationaal Archief de documenten te verstrekken die de onderzoekscommissie in het Huis van Afgevaardigden heeft opgevraagd. Concreet gaat het om logs van de bezoekers aan het Witte Huis op die zesde januari, toen Trump nog in ambt was.

Met zijn schrijven wees Biden opnieuw en uitdrukkelijk Trumps aanspraak op het executive privilege' af. Daarbij gaat het om het voorrecht van presidenten om bepaalde informatie geheim te houden. De huidige bewoner van het Witte Huis heeft vastgesteld dat de uitoefening van dit privilege in dit geval niet in het beste belang van de Verenigde Staten is. Gezien de opgevraagde documenten is het dan ook niet gerechtvaardigd dit uit te oefenen, zo verluidt.

Trump probeert reeds lang door beroep te doen op zijn 'executive privilege' de vrijgave van documenten ten behoeve van de onderzoekscommissie te verhinderen. Maar hij kreeg nul op het rekest bij de justitie. Biden heeft vorig jaar reeds de overhandiging van andere documenten uit het Nationaal Archief aan de onderzoekscommissie toegestaan.

Aanhangers van Trump hebben op 6 januari 2021 na een rede van de president het Capitool bestormd terwijl het Congres de uitslag van de presidentsverkeizingen van 2020 aan het bekrachtigen was. Bij het geweld kwamen vijf mensen om het leven. Trump ontsnapte daarna aan afzetting uit zijn ambt.

De commissie in het Congres probeert nu de achtergrond van de bestorming uit te klaren.

