“Onderzoek aanvallen in de Gazastrook als oorlogsmisdaden”, pleit Amnesty International

Amnesty International vraagt het Internationaal Strafhof om drie specifieke militaire acties in de Gazastrook te onderzoeken als oorlogsmisdaden. Dat meldt de organisatie in een persbericht.

In de publicatie ”They were just kids: Evidence of war crimes during Israel’s August 2022 Gaza offensive” reconstrueert de mensenrechtenorganisatie de omstandigheden rond drie aanvallen. Foto’s van wapenscherven, een analyse van satellietbeelden en tientallen getuigenissen bewijzen volgens het document dat het om oorlogsmisdaden gaat.

Met een persbericht in augustus benadrukten de Israëlische eerste minister en minister van Defensie dat hun aanvallen ‘precies en verantwoord’ zijn opdat zo min mogelijk burgers betrokken worden. Amnesty International is het daar niet mee eens: de Israëlische aanvallen zouden die maand onder meer een vierjarig jongetje, een tiener die het graf van zijn moeder bezocht en een 22-jarige studente tot dodelijke slachtoffer hebben gemaakt. Op 5 augustus raakte een projectiel van een Israëlische tank een woonhuis, waarbij de dochter overleed. Twee dagen later kwam een raket terecht op een begraafplaats in Jabalia, ten noorden van de Gazastrook. Vijf kinderen, die in het nabijgelegen vluchtelingenkamp woonden, overleden ter plaatse.

Bij een derde aanval, volgens Amnesty veroorzaakt met een door Palestijnen verkeerd afgevuurde raket, kwamen zeven Palestijnse burgers om het leven in een vluchtelingenkamp in dezelfde streek. Voor het onderzoek zette Amnesty een veldwerker in die de aanvalslocaties bezocht. Zelf is de organisatie namelijk al sinds 2012 de toegang ontzegd tot de Gazastrook door Israëlische autoriteiten.