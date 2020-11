Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft zaterdagnamiddag een onderhoud met de Britse premier Boris Johnson om een stand van zaken op te maken van de brexitonderhandelingen.

Dat heeft een woordvoerder van de Commissie vrijdag verklaard.

Twee weken van intensieve onderhandelingen tussen Londen en de EU over hun relatie in het post-brexit tijdperk hebben niet geleid tot stappen in de richting van een akkoord, meer bepaald over de gevoelige kwestie van de visserij, wat de dreiging van een 'no deal' versterkt. Volgens een diplomatieke bron moeten de gesprekken formeel zondag in Londen hervatten.

