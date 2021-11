De onderhandelingen over het zieltogende Iraanse atoomprogramma worden hervat. Na maanden stilstand komen op 29 november delegaties van Iran, China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk weer bij elkaar in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

Onder voorzitterschap van de Europese Unie willen zij bereiken dat de afspraken in het kernakkoord met Iran weer worden nageleefd. De deelnemers gaan de besprekingen voortzetten over hoe de 'volledige en effectieve uitvoering' van de overeenkomst door alle partijen kan worden gegarandeerd. Ook gaat het om de mogelijke terugkeer van de Verenigde Staten als een van de ondertekenaars, aldus de verklaring over de nieuwe ronde overleg. De Amerikanen zullen er in Wenen wel bij zijn als waarnemers.

Het atoomakkoord dat Iran en de zes grote mogendheden in 2015 sloten, legde Irans omstreden nucleaire programma aan banden in ruil voor het verlichten van sancties die het land waren opgelegd. Onder president Trump zegden de Verenigde Staten de overeenkomst op, waarna Iran zijn atoomprogramma weer aanzwengelde. Sinds het aantreden van Trumps opvolger Biden probeert vooral de Europese Unie het akkoord te redden.

Onder voorzitterschap van de Europese Unie willen zij bereiken dat de afspraken in het kernakkoord met Iran weer worden nageleefd. De deelnemers gaan de besprekingen voortzetten over hoe de 'volledige en effectieve uitvoering' van de overeenkomst door alle partijen kan worden gegarandeerd. Ook gaat het om de mogelijke terugkeer van de Verenigde Staten als een van de ondertekenaars, aldus de verklaring over de nieuwe ronde overleg. De Amerikanen zullen er in Wenen wel bij zijn als waarnemers. Het atoomakkoord dat Iran en de zes grote mogendheden in 2015 sloten, legde Irans omstreden nucleaire programma aan banden in ruil voor het verlichten van sancties die het land waren opgelegd. Onder president Trump zegden de Verenigde Staten de overeenkomst op, waarna Iran zijn atoomprogramma weer aanzwengelde. Sinds het aantreden van Trumps opvolger Biden probeert vooral de Europese Unie het akkoord te redden.