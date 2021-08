Pakistan heeft maandag een campagne gelanceerd om meer dan 23 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar te vaccineren tegen polio. Ondertussen vecht het land tegen een vierde coronagolf en een stijging van het aantal coronabesmettingen met de deltavariant, wat de verzwakte gezondheidszorg opnieuw onder druk zet.

'De vaccinatiecampagne te midden van een nieuwe golf coronabesmettingen heeft als doel om de immuniteit van kinderen tegen deze verlammende ziekte op peil te houden', aldus een hoge functionaris van het Pakistaanse ministerie van Volksgezondheid.

Ongeveer 179.000 eerstelijnswerkers zullen het vaccin, in de vorm van oraal in te nemen druppels, verspreiden over 50 districten. In de noordwestelijke provincie Khyber-Pakhtunkhwa is de campagne vrijdag al begonnen. Islamitische geestelijken verzetten zich echter tegen de vaccinatiecampagne en noemen het een westerse samenzwering om moslimkinderen te steriliseren.

Vorig jaar werden de vaccinatiecampagnes in het Zuid-Aziatische land onderbroken door de coronapandemie, waardoor miljoenen kinderen het belangrijke vaccin niet kregen. Polio tast het centrale zenuwstelsel aan en kan in afzonderlijke gevallen tot permanente verlamming leiden. Pakistan en Afghanistan zijn de enige landen waar de ziekte nog voorkomt. Pakistan had polio bijna uit het land gebannen, maar registreerde in 2019 maar liefst 147 gevallen, het hoogste aantal op vijf jaar tijd. Vorig jaar werden 84 gevallen gemeld.

Sinds het begin van het jaar werd in Pakistan slechts één geval van polio geregistreerd. Pakistan is in 1994 begonnen met een programma voor de uitroeiing van polio. Vaccinatiecampagnes in het land worden vaak gehinderd door gewelddadige extremisten. Ook religieuze conservatieven in het land verzetten zich tegen de vaccinatiecampagne.

'De vaccinatiecampagne te midden van een nieuwe golf coronabesmettingen heeft als doel om de immuniteit van kinderen tegen deze verlammende ziekte op peil te houden', aldus een hoge functionaris van het Pakistaanse ministerie van Volksgezondheid. Ongeveer 179.000 eerstelijnswerkers zullen het vaccin, in de vorm van oraal in te nemen druppels, verspreiden over 50 districten. In de noordwestelijke provincie Khyber-Pakhtunkhwa is de campagne vrijdag al begonnen. Islamitische geestelijken verzetten zich echter tegen de vaccinatiecampagne en noemen het een westerse samenzwering om moslimkinderen te steriliseren. Vorig jaar werden de vaccinatiecampagnes in het Zuid-Aziatische land onderbroken door de coronapandemie, waardoor miljoenen kinderen het belangrijke vaccin niet kregen. Polio tast het centrale zenuwstelsel aan en kan in afzonderlijke gevallen tot permanente verlamming leiden. Pakistan en Afghanistan zijn de enige landen waar de ziekte nog voorkomt. Pakistan had polio bijna uit het land gebannen, maar registreerde in 2019 maar liefst 147 gevallen, het hoogste aantal op vijf jaar tijd. Vorig jaar werden 84 gevallen gemeld. Sinds het begin van het jaar werd in Pakistan slechts één geval van polio geregistreerd. Pakistan is in 1994 begonnen met een programma voor de uitroeiing van polio. Vaccinatiecampagnes in het land worden vaak gehinderd door gewelddadige extremisten. Ook religieuze conservatieven in het land verzetten zich tegen de vaccinatiecampagne.