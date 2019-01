Onafhankelijke Oekraïense orthodoxe kerk officieel erkend

'Dit is een historische gebeurtenis en een geweldige dag', zei Porosjenko. De ceremonie is een 'manifestatie van de wensen en dromen van Oekraïne'. De onafhankelijke Oekraïense kerk is halverwege december opgericht tijdens een bisschoppenconferentie in de hoofdstad Kiev. De bisschoppen van twee orthodoxe Oekraïense kerken gaven hun fiat voor de vereniging, de derde blijft trouw aan Moskou. De kerk is nu officieel erkend in Istanboel, door het hoofd van de Oosters-orthodoxe kerk Bartholomeus I.

Eerder op de dag had Porosjenko een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Zondag woont de Oekraïense president nog een misviering bij in de Turkse stad. De afsplitsing komt er na jaren van spanningen tussen Oekraïne en Rusland, met als hoogtepunt de Russische annexatie van de Krim in 2014. Rusland is dan ook niet te spreken over de religieuze onafhankelijkheid van het buurland. 'Het idee van een onafhankelijke Oekraïense kerk is gestoord', liet de woordvoerder van het patriarchaat van Moskou Aleksandr Volkov zaterdag optekenen.

Volkov beschuldigde Porosjenko er ook van de kerk te gebruiken om stemmen te halen bij de presidentsverkiezingen van maart. De religieuze afscheuring dreigt de relaties tussen Oekraïne en Rusland opnieuw op scherp te stellen. In november laaiden de gemoederen al eens hoog op toen Oekraïne de Russen ervan beschuldigde Oekraïense schepen in de buurt van de Krim beschoten te hebben. Moskou nam toen ook verschillende schepen in beslag en hield 24 bemanningsleden vast.