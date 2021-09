De handmatige hertelling van de stemmen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 in het kiesdistrict Maricopa County in de staat Arizona, in opdracht van en betaald door de Republikeinse partij, heeft geen ommekeer in de uitslag aangetoond. Dat meldt The New York Times.

Het resultaat van de audit wordt pas later vrijdag officieel vrijgegeven, maar de krant kreeg zowel uit Republikeinse als Democratische hoek al voorlopige versies van het rapport in handen.

Het tegendeel is zelfs waar, aldus The New York Times: er zijn 99 stemmen meer voor Joe Biden geteld en 261 minder voor Donald Trump.

Het bestuur van Maricopa County, het grootste kiesdistrict van Arizona rond de hoofdstad Phoenix, laat op Twitter ook al weten, zonder details bekend te maken, dat de hertelling geen ander resultaat heeft opgeleverd.

BREAKING: The #azaudit draft report from Cyber Ninjas confirms the county’s canvass of the 2020 General Election was accurate and the candidates certified as the winners did, in fact, win. — Maricopa County (@maricopacounty) September 24, 2021

Omstreden Republikeins initiatief

Arizona (11 kiesmannen) ging bij de presidentsverkiezingen in november 2020 nipt naar Joe Biden. In absolute cijfers bedroeg het verschil slechts circa 10.500 stemmen op een totaal van 2,1 miljoen. In Maricopa County zelf bedroeg het verschil 45.000 stemmen.

Donald Trump opperde snel dat in Arizona massale kiesfraude had plaatsgevonden en dat de staat hem 'ontnomen' was. Hoewel het resultaat na eerdere hertellingen, andere controles en juridische betwistingen intact was gebleven, gaf de Senaat van Arizona dit voorjaar opdracht tot een audit.

Die werd betaald door de Republikeinen en geleid door Cyber Ninjas, een klein bedrijf uit de staat Florida zonder relevante ervaring, en waarvan CEO Doug Logan niet alleen Donald Trump ondersteunt maar ook diens theorieën over de 'grote diefstal' van de presidentsverkiezing omarmt.

