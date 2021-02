Het pas verkozen Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene wordt uitgesloten uit verscheidene parlementaire commissies.Dat heeft het Amerikaanse Lagerhuis donderdagavond gestemd.

Greene is een fervent aanhangster van oud-president Donald Trump en van de extreemrechtse complotgroep QAnon en deed enkele bedenkelijke uitspraken die haar nu duur komen te staan.

De Democraten hadden het wetsvoorstel om Greene te verwijderen ingediend. 219 Democraten en 11 Republikeinen stemden voor, 199 Republikeinen tegen de verwijdering van Greene uit de commissies voor onderwijs en werk, en ook de begrotingscommissie.

Enkele uren voor de stemming betuigde Greene in de Kamer haar spijt over sommige uitspraken uit het verleden. 'Ik heb dingen geloofd die niet waar waren', aldus Greene. 'Het spijt me zeer. Dat waren woorden uit het verleden.'

De fractievoorzitter van de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, had eerder op de dag aangegeven Greene niet te willen uitsluiten uit parlementaire commissies.

