De omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 is volgens het Russische gasbedrijf Gazprom sinds vrijdagochtend afgewerkt. Dat meldt de CEO van Gazprom, Aleksej Miller.

Nord Stream 2 loopt via de Oostzee van Rusland naar Duitsland. Dankzij die pijpleiding is Rusland veel minder afhankelijk van een leiding die loopt via Oekraïne voor gasexporten naar Europa. Het gaat een politiek omstreden project. De VS vrezen dat Rusland de pijpleiding in de Oostzee kan gebruiken als drukkingsmiddel tegen Europa, door bijvoorbeeld de kraan dicht te draaien.

De Amerikaanse regering heeft verschillende bedrijven en personen die betrokken zijn bij de bouw van Nord Stream 2, op een sanctielijst gezet. De Amerikaanse tegenstand vertraagde de aanleg van de pijpleiding, die eind 2019 klaar moest zijn. Rusland beschuldigt de VS ervan met hun tegenstand vooral eigen economische belangen te dienen.

De werkzaamheden waren gestart in 2018. De leiding moet jaarlijks 55 miljard kubieke meter gas transporteren. Volgens de beheerder moet dat volstaan voor 26 miljoen gezinnen. De constructiekosten van de 1.230 kilometer lange pijpleiding zouden 10 miljard euro bedragen. Naast Gazprom financieren ook de Europese ondernemingen OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper en Shell de pijpleiding.

