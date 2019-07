De omstreden komiek en polemist Dieudonné M'Bala M'Bala treedt zondagavond op op een privéterrein in Stembert, een deelgemeente van Verviers in de provincie Luik.

Een rechtbank in Parijs veroordeelde Dieudonné een tiental dagen geleden nog tot drie jaar gevangenisstraf voor onder meer belastingontduiking en het witwassen van geld.

Rond de locatie van het optreden werd geheimzinnig gedaan. Pas om 16 uur werd die bekendgemaakt, terwijl de start van zijn show 'En vérité' om 18 uur gepland is. Rond 17.30 uur hadden zich al ongeveer 300 toeschouwers verzameld in Stembert. Ook de politie is massaal aanwezig.

Sinds hij in 2017 door het Luikse hof van beroep veroordeeld werd voor racistische uitspraken, mag Dieudonné in ons land geen zaaloptredens meer geven. Ook in Frankrijk krijgt hij regelmatig een verbod opgelegd om in zalen op te treden. Daarom vraagt de komiek aan fans om op zijn website locaties door te geven waar hij wel aan de bak kan. Het gaat dan om privéterreinen of andere private eigendommen. De exacte locatie van de show wordt dan steeds pas op het laatste moment gecommuniceerd.

Vorige week zondag was Dieudonné nog te zien in Morlanwelz, in de provincie Henegouwen. Het gemeentebestuur bleek toen niet op de hoogte te zijn van het optreden.