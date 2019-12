De extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders heeft zijn wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed al na enkele uren stopgezet. 'De winnaar is bekend'.

Geert Wilders heeft zondagmorgen op Twitter al de 'winnaar' gemeld van de omstreden wedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die hij zaterdagavond had aangekondigd.

De PVV-leider omschrijft de wedstrijd als 'wereldnieuws. Hij sluit af met: 'Mission accomplished. Einde contest.' De tweet waarmee hij de wedstrijd zaterdagavond aankondigde, is verwijderd. De winnaar blijft anoniem.

De PVV-leider Wilders plande in november 2018 al een cartoonwedstrijd over Mohammed. Deelnemers kregen de gelegenheid om 10.000 dollar te winnen met een spotprent over de profeet. Maar met die plannen stuitte hij op fel protest, want in de islam zijn afbeeldingen van de profeet Mohammed namelijk verboden.

De aangekondigde cartoonwedstrijd leidde vervolgens tot grote betogingen in Pakistan, en Wilders kreeg ook doodsbedreigingen. Wilders kondigde zaterdagavond uiteindelijk toch een wedstrijd aan voor spotprenten van de profeet Mohammed. Op Twitter riep hij zijn volgers op alsnog spotprenten van Mohammed in te sturen. De winnaar maakte opnieuw kans op 10.000 dollar.

Aan het Nederlandse persagentschap ANP bevestigde hij zaterdagavond zijn plannen. Reden was de weigering van de Pakistaanse regering om de prediker Khadim Hussain Rizvi te arresteren, zegt Wilders. Rizvi had er op Twitter namelijk mee gedreigd Wilders te onthoofden.

In een toelichting aan de NOS hekelt Wilders dat een Pakistaanse geestelijke die twee fatwa's uitsprak om hem te vermoorden daarmee wegkomt, omdat Pakistan hem met rust laat en er nauwelijks Nederlandse druk is.