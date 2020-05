Cummings, de invloedrijke maar omstreden topadviseur van de Britse premier Boris Johnson, zou eind maart van Londen naar zijn ouders in het zowat 430 kilometer verre noordoostelijk gelegen Durham gereden zijn, op een moment dat hij zelf symptomen vertoonde van COVID-19.

Dominic Cummings zou de regels rond de lockdown voor het coronavirus overtreden hebben, zo melden de Guardian en Daily Mirror vrijdagavond.

Een week eerder had de Britse regering nochtans de bewegingsvrijheid van de burgers beperkt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Reizen was, met uitzondering van dringende redenen, niet geoorloofd. En wie symptomen vertoonde moest zeven dagen in quarantaine.

Cummings zou in Durham door een inwoner gezien zijn en er zou melding gemaakt zijn bij de politie. Die laatste heeft dat volgens de Guardian bevestigd.

Een woordvoerder van de Britse regering wilde niet ingaan op de kwestie. Vanuit de oppositie is ondertussen aangedrongen op 'zeer snelle verduidelijking.'

