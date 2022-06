‘Olielanden akkoord om productie in zomer met ongeveer helft te verhogen’

Het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, samen OPEC+, zijn overeengekomen om de productie de volgende maanden nog verder te verhogen.

Het gaat om een toename met ongeveer 50 procent, of 648.000 vaten per dag in de maanden juli en augustus, zeggen anonieme bronnen vanop de maandelijkse vergadering van het kartel. De voorbije maanden werden tot 432.000 vaten extra opgepompt.

De stijging zou proportioneel verdeeld worden over alle leden, klinkt het. Vraag is wel of alle olieproducerende landen de hogere quota zullen kunnen realiseren.

De druk om meer te produceren was hoog. Op die manier hoopt men de stijgende olieprijzen, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland, af te remmen.