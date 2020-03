Elf Europese landen hebben vrijdagavond de officiële lancering van de toekomstige troepenmacht Takuba bekendgemaakt, een groepering van Europese speciale troepen die de Malinese soldaten moet begeleiden in hun strijd tegen de jihadisten. Slechts zes van de elf landen hebben zich tot nu toe tot deelname verbonden.

'Aangezien de veiligheidstoestand in Mali, en bij uitbreiding in de Sahel, nog steeds zorgwekkend is', steunen Duitsland, België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Noorwegen, Nederland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden 'de oprichting van een taskforce om de Malinese strijdkrachten bij te staan in de strijd tegen terreurgroepen (...)', benadrukken de landen in een mededeling.

De Takuba-troepenmacht, die enkele honderden manschappen zal tellen, zal haar operaties deze zomer onder Frans bevel aanvangen in de regio Liptako, die als een toevluchtsoord geldt voor jihadistische groepen, waaronder EIGS (Etat islamique au Grand Sahara).

