Emmanuel Macron heeft de Franse presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste prognoses, gebaseerd op een deel van de stemmen geteld, behaalde de uittredende president tussen de 57,6 en 58,2% van de stemmen. Zijn tegenstander in de tweede ronde, Marine Le Pen, kreeg naar verwachting tussen de 41,8 en 42,4% van de stemmen.

De 44-jarige Macron, leider van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM), mag zich dus vijf jaar langer bewoner van het Elysée noemen.

Le Pen, aanvoerder van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN), wist de afgelopen weken een grote kloof in de peilingen te verkleinen, maar ze moest zowel in de eerste ronde als in de tweede ronde toch duidelijk de duimen leggen voor Macron. Peilingen van donderdag gaven de 44-jarige Macron 55,5 tot 56,5% van de stemmen. In de eerste ronde kreeg Macron 27,84 procent van de stemmen achter zijn naam, de 53-jarige Le Pen kon 23,15 procent van de kiezers overtuigen.

'Klinkende overwinning'

Marine le Pen, die bij de Franse presidentsverkiezingen met 42,4% van de stemmen ruim de duimen moest leggen voor uittredend president Emmanuel Macron (57,6%), heeft haar score in een eerste reactie zondagavond 'een klinkende overwinning' genoemd.

'De uitslag is op zich een klinkende overwinning', zei zij vanuit haar verkiezingshoofdkwartier. 'Ik zal mij blijven inzetten voor Frankrijk en de Fransen (...) Ik zal deze strijd leiden', zo zei Le Pen. Ter vergelijking: in 2017 stonden beiden ook al tegenover elkaar in de tweede ronde en toen haalde Macron 66,10% van de stemmen. 'Dit resultaat is voor de Franse leiders en de Europese leiders de getuigenis van een groot wantrouwen van het Franse volk jegens hen', zo voegde de leider van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN) er nog aan toe.

Felicitaties

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben zondagavond de Franse president Emmanuel Macron gefeliciteerd met zijn herverkiezing. 'We kunnen vijf jaar langer op Frankrijk rekenen', schreef Michel op Twitter.

'In deze onrustige tijden hebben we een sterk Europa nodig en een Frankrijk dat zich volledig inzet voor een meer soevereine en strategische Europese Unie', aldus nog Michel. Von der Leyen verklaarde op haar beurt 'verheugd' te zijn om 'onze excellente samenwerking' verder te zetten. 'Samen zullen we Frankrijk en Europa laten vooruitgaan', aldus nog de Commissievoorzitter.

Ook de Britse premier Boris Johnson was er op Twitter als de kippen bij om Macron te feliciteren. 'Frankrijk is een van onze naaste en belangrijkste bondgenoten. Ik kijk ernaar uit om verder samen te werken aan de vraagstukken die voor onze beide landen en de wereld van het grootste belang zijn', klinkt het.

