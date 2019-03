Offensief op laatste IS-bolwerk is ingezet

Dat heeft een woordvoerder van de SDF aangekondigd via Twitter.

Het slotoffensief tegen IS vindt plaats in Baghouz, een klein dorpje in het oosten van Syrië. Naar schatting enkele honderden IS-strijders hebben zich er verschanst. De voorbije weken werden burgers geëvacueerd uit het gebied.

'Na de evacuatie van duizenden burgers en van onze in Baghouz gevangengehouden kameraden, is de schoonmaakoperatie van het laatste bolwerk van IS om 18.00 uur vanavond (17.00 uur Belgische tijd, nvdr.) begonnen', zo twitterde Mustafa Bali.

Vanwege de burgers in het gebied was de strijd de voorbije dagen opgeschort. 'Ieder die zich nog in het gebied bevindt, wordt als vijand aanzien', zei woordvoerder Adnan Afrin van de SDF tegenover het Duitse persbureau DPA.

Donderdag had de Amerikaanse president Donald Trump gezegd dat 'honderd procent' van het ooit door IS gecontroleerd territorium, een gebied dat acht keer groter dan België was, is heroverd. Dat was dus voorbarig.