De Britse regering heeft sancties aangekondigd tegen Rusland vanwege de erkenning van de separatistische gebieden in Oost-Oekraïne. 'We kunnnen hieruit besluiten dat de invasie in Oekraïne begonnen is', zei de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid dinsdagochtend aan Sky News en BBC, verwijzend naar berichten van ooggetuigen over Russische tanks in het separatistische bolwerk Donetsk.

Downing Street had eerder al gezegd dat een vergadering van het veiligheidskabinet vroeg in de ochtend een besluit zou nemen over 'een alomvattend pakket sancties dat onmiddellijk moet worden ingevoerd'.

'We hebben vanaf het begin van deze crisis gezegd dat we niet zouden aarzelen om actie te ondernemen', zei minister Javid. 'We worden wakker op een zeer donkere dag in Europa.'

In een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de nacht van maandag op dinsdag uitte de Britse premier Boris Johnson zijn 'diepe bezorgdheid' over de ontwikkeling, zei Downing Street. Hij zei dat hij 'verdere defensieve steun' aan de voormalige Sovjetrepubliek zou overwegen als Kiev dat zou willen. Het Verenigd Koninkrijk heeft onder meer anti-tankwapens geleverd aan Oekraïne. Premier Johnson benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne volledig steunt, ondanks de acties van de Russische president Vladimir Poetin.

Rusland had volgens waarnemers al militairen in de regio voor de aankondigingen maandag van president Vladimir Poetin. De Verenigde Staten spreken daarom vooralsnog niet van een invasie. Het is volgens een anonieme Amerikaanse functionaris 'geen verdere invasie omdat het om gebied gaat dat ze al bezet hadden'. (Belga)