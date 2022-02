Het Verenigd Koninkrijk legt sancties op aan vijf Russische banken vanwege de erkenning van de volksrepublieken Loehansk en Donetsk maandagavond door president Vladimir Poetin. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson dinsdag aangekondigd. Ook drie oligarchen worden door de sancties getroffen.

De vijf banken in kwestie zijn Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank en de Black Sea Bank. Daarnaast worden drie personen met "groot vermogen" getroffen door sancties, de zakenmannen Gennadi Timtsjenko, Boris Rotenberg en Igor Rotenberg. "Alle tegoeden die ze hebben in het VK worden bevroren, de betrokken personen mogen niet naar hier reizen en we zullen alle Britse individuen en entiteiten verbieden om zaken te doen met hen", aldus Johnson volgens de Britse openbare omroep BBC. "Dit is de eerste reeks (sancties, red.), het eerste deel van het spervuur van wat we bereid zijn te doen en we houden verdere sancties klaar die kunnen worden ingezet", aldus de premier.

Johnson verklaarde dat het VK zal blijven zoeken naar een diplomatieke oplossing voor het conflict tot het allerlaatste moment, maar de premier benadrukte ook dat het best mogelijk is dat de Russische president Vladimir Poetin bereid is om verder te gaan. Hij zei ook dat hij aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn "onaflatende steun" heeft beloofd.

"We weten niet wat er de komende dagen zal gebeuren, maar we moeten ons klaarmaken voor een langdurige crisis. Het VK zal die uitdaging aan de zijde van onze bondgenoten aangaan", zei de premier nog. De inzet is erg hoog, en net daarom moeten de plannen van Rusland in Oekraïne falen. Dat vergt "het doorzettingsvermogen, de eenheid en de vastberadenheid" van de vollege westerse alliantie.

Londen heeft ook de ambassadeur in Rusland Andrej Keline teruggeroepen uit Moskou voor een onderhoud. Volgens mediaberichten is een uitwijzing van Russische diplomaten voorlopig nog niet besproken. (Belga)