"Rusland is niet meer de betrouwbare partner die het in het verleden was." Dat heeft premier Alexander De Croo dinsdagavond gezegd in Het Journaal. Voormalig Russisch president Dimitri Medvedev dreigde er eerder op dinsdag mee dat Europa binnenkort 2.000 euro per 1.000 kubieke meter gas zal betalen. Die uitspraak kwam er na de beslissing van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz om gasleveringen via de nieuwe Nord Stream 2-pijpleiding tussen Rusland en Duitsland voorlopig niet toe te laten.

De Croo omschreef Medvedevs uitspraak als "Russische intimidatie". Anderzijds erkende de premier wel dat er met een eventueel hogere gasprijs rekening gehouden zal worden bij het debat over de sluiting van de kerncentrales. "Ik wil niet vooruitlopen op de beslissing, maar we zullen daarbij rekening moeten houden met alle elementen", aldus de premier. "Rusland is niet meer de betrouwbare partner die het in het verleden was."

De premier benadrukt dat de beslissing genomen zal worden in functie van het inperken van de risico's en met het oogmerk om de prijzen zo laag mogelijk te houden.

Daarnaast duidde de premier ook de beslissing om voorlopig geen militair materieel te leveren aan Oekraïne. "De vraag werd enkele weken geleden gesteld en toen werd beslist om, net als vele andere Europese landen, voorrang te geven aan de-escalatie en diplomatie. Die vraag zal nu opnieuw geëvalueerd worden en op korte termijn zal er een beslissing genomen worden." (Belga)