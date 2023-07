Oekraïne zet Amerikaanse clustermunitie in

Oekraïne is begonnen met het gebruik van Amerikaanse clustermunitie tegen de Russische bezettingsmacht, meldt het Witte Huis.

Eerder donderdag berichtten Amerikaanse media al dat Oekraïense troepen in het zuidoosten van het land het internationaal omstreden wapen inzetten om Russische stellingen te vernietigen die het Oekraïense tegenoffensief vertragen.

Oekraïne bevestigt noch ontkent het inzetten van de clustermunitie. De Verenigde Staten gaven het wapen na lang aarzelen. Kiev beloofde het niet in te zetten in dichtbevolkte gebieden of op Russisch grondgebied.

Bij clustermunitie gaat het om raketten of bommen die in de lucht boven het doel ontploffen en vele kleine explosieven verspreiden. Clustermunitie is vooral omstreden omdat een aanzienlijk deel van de explosieven niet ontploft en achterblijft, waardoor burgers gevaar lopen. Meer dan honderd landen hebben het gebruik ervan verboden. De Russische president Vladimir Poetin dreigde al clustermunitie te gebruiken als Oekraïne ermee begint. Volgens VN-rapporten heeft Rusland deze munitie al lang gebruikt.