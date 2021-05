De Russische militaire dreiging tegen Oekraïne houdt aan, omdat Moskou het aantal troepen aan de grens maar weinig heeft verminderd. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelenski donderdag gezegd op een gezamelijke persconferentie met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Blinken bezoekt Oekraïne als teken van de Amerikaanse steun aan het Oost-Europese land in zijn conflict met Rusland.

'Wij zijn van mening dat de vermindering te langzaam gaat, daarom kan de dreiging nog steeds bestaan', zei Zelenski. 'Wij verwachten van Rusland dat het zijn gevaarlijke en agressieve acties stopzet', beaamde minister Blinken de woorden van Zelenski. Zijns inziens zijn er nog steeds aanzienlijke hoeveelheden strijdkrachten en militair materiaal aanwezig in het grensgebied. Hij beloofde met Oekraïne samen te werken, opdat het land zich tegen een aanval kan verdedigen. Moskou begon al op 23 april met het terugtrekken van tienduizenden manschappen aan de Russisch-Oekraïense grens en op het geannexeerde Krim-schiereiland.

Officeel namen die troepen deel aan militaire oefeningen, maar het militaire machtsvertoon veroorzaakte levendige onrust in Oekraïne en in het Westen. Zij beschuldigden het Kremlin ervan een escalatie te stimuleren in de buurt van de separatistische pro-Russische zones van Oekraïne. Rusland hield op zijn beurt vol dat de militaire oefeningen geen vlieg kwaad doen en eigenlijk een antwoord waren op de vijandige manoeuvres van de NAVO en de EU. Washington, Brussel en de NAVO betuigden herhaaldelijk hun steun aan Kiev, maar gingen niet in op de wens van Oekraïne om zijn toetreding tot de NAVO te versnellen.

Het gewapend conflict tussen separatistische groeperingen die door het Russische leger worden gesteund en het Oekraïense leger kostte in 2020 het leven aan 50 soldaten. In totaal vielen er sinds 2014 al meer dan 13.000 doden. Na het vredesakkoord van Minsk in 2015 is de vijandigheid wat afgenomen, al worden de voorwaarden van het bestand nog regelmatig geschonden.

