Oekraïne, Rusland, Turkije en VN gaan overleggen over graancrisis

Rusland, Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties zullen woensdag gesprekken aangaan om het geschil over de graanexport uit Oekraïne te bespreken. Militaire delegaties van de drie landen en vertegenwoordigers van de VN zullen elkaar treffen in de Turkse stad Istanboel, zo heeft het Turkse ministerie van Defensie dinsdag meegedeeld.

Rusland en Oekraïne behoren tot de grootste graanproducenten ter wereld. Maar de oorlog tussen beide landen heeft ertoe geleid dat er veel minder tarwe op de internationale markt komt. Vooral de Afrikaanse landen worden daardoor getroffen. De Verenigde Naties hebben al gewaarschuwd voor een ‘een orkaan van hongersnood’ in Afrika.

Oekraïne hekelt dat zijn havens in de Zwarte Zee worden geblokkeerd door Russische oorlogsschepen. De internationale gemeenschap eist daarom dat Rusland de uitvoer van Oekraïens graan toestaat. Maar Moskou ontkent dat het de export van tarwe verhindert en zegt dat vooral de Oekraïense mijnen in de Zwarte Zee een probleem vormen.

Volgens Turkije zal woensdag gesproken worden over een voorstel dat uitgewerkt is door de Verenigde Naties. Daarbij zou een controlecentrum worden opgericht in Istanboel, aan de Bosporus. Die zeestraat, die onder Turkse controle valt, is de enige zeeroute van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee.