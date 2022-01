De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft de Europese Unie (EU) opgeroepen om verenigd te blijven tegenover Rusland. Dat deed hij maandag in een onderhoud met de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel.

President Zelenski 'heeft onderstreept dat het voor Oekraïne belangrijk is dat de eenheid van alle lidstaten van de EU wordt bewaard wat betreft de bescherming van de soevereiniteit en territoriale integriteit' van zijn land, zo blijkt uit een mededeling die de diensten van Zelenski na afloop van het gesprek publiceerden.

De verklaring van Zelenski vindt plaats tegen de achtergrond van de uitlatingen van topman Kay-Achim Schönbach van de Duitse marine. Het voorbije weekend was een video uitgelekt waarin hij zei dat de vrees voor een Russische inval in Oekraïne 'onzin' was en dat de Russische president Vladimir Poetin gerespecteerd moet worden. De Duitse regering nam afstand van Schönbach, die inmiddels ontslag nam.

De irritatie van Kiev wordt ook gevoed door de aanhoudende weigering van Duitsland om wapens te leveren aan Oekraïne. Duitsland, dat sinds de Tweede Wereldoorlog traditioneel een terughoudende houding in militaire aangelegenheden aanneemt, meent dat militaire steun de spanningen in de region enkel zal aanwakkeren. Andere lidstaten bepleiten dan weer meer uitgesproken steun voor de regering in Kiev. Voor aanvang van een vergadering met haar Europese ambtgenoten in Brussel beklemtoonde minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock maandag dat haar land Oekraïne brede economische en financiële steun aanbiedt. 'Elke vorm van agressie van de Russische regering zal een duidelijk antwoord van ons Europeanen tot gevolg hebben, samen met de Amerikanen binnen de structuren van de NAVO', zo maakte Baerbock duidelijk.

Aan de grens met Oekraïne heeft Rusland een grote troepenmacht ontplooid. In een gemeenschappelijk standpunt over de situatie hebben de Europese ministers opnieuw gewaarschuwd dat een militaire interventie sancties met 'verstrekkende gevolgen en ernstige kosten' tot gevolg zal hebben.

NAVO

Gezien de dreigende escalatie dringt de Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkevics aan op een sterkere NAVO-aanwezigheid in Oost-Europa. 'Wij bereiken het punt waarop de voortdurende militaire opbouw van Rusland en Wit-Rusland moet worden aangepakt met passende tegenmaatregelen van de NAVO', zo tweette de minister van de NAVO-lidstaat maandag.

'Het is tijd om de aanwezigheid van geallieerde strijdkrachten op de oostflank van het bondgenootschap te vergroten als maatregel van zowel verdediging als afschrikking,' klonk het nog. Ondanks de escalerende situatie tussen Rusland en Oekraïne is Letland voorlopig niet van plan personeel terug te trekken uit zijn ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev. 'De vertegenwoordiging werkt door', zo schreef Rinkevics op Facebook. 'Er worden echter noodplannen voorbereid voor een evacuatie van de ambassade. Wij evalueren de veiligheidssituatie voortdurend en zullen daarnaar handelen', aldus nog Rinkevics.

Net maandag kondigde Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, aan dat de NAVO-lidstaten strijdkrachten stand-by gezet hebben en schepen en vliegtuigen naar het oosten van Europa gestuurd hebben om hun aanwezigheid daar te versterken. 'De NAVO zal de nodige stappen blijven ondernemen om alle bondgenoten te beschermen en te verdedigen, onder meer door het oostelijk deel van het bondgenootschap te versterken. Wij zullen altijd reageren op elke verslechtering van onze veiligheidssituatie, onder meer door onze collectieve defensie te versterken,' zo sprak Stoltenberg.

