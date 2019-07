Oekraïne heeft een Russische tanker in beslag genomen die Rusland zou hebben geholpen bij een scheepvaartincident vorig jaar in de omstreden regio van de Krim, zo heeft de Oekraïense federale veiligheidsdienst donderdag gemeld.

De tanker werd toen gebruikt om drie vaartuigen van de Oekraïense zeemacht tegen te houden in de Straat van Kertsj, een waterweg die de Zwarte Zee met de kleinere Zee van Azov verbindt, zo staat in een mededeling. Bij het incident, dat zich op 25 november 2018 voor de kust van de Krim voordeed, opende de Russische kustwacht het vuur en nam ze de Oekraïense vaartuigen in beslag. De bemanningen, in totaal 24 manschappen, werden opgepakt en worden nog steeds in Rusland vastgehouden. Rusland annexeerde de Krim vijf jaar geleden als vergelding voor de afzetting van de Russisch-gezinde president van Oekraïne.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Oekraïne donderdag voor de mogelijke 'gevolgen' van de inbeslagname, aldus nog de Oekraïense veiligheidsdiensten. 'We zijn alle omstandigheden van het voorval aan het nagaan om gepaste maatregelen te treffen', zei een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Als het om een gijzeling van Russen gaat, dan zal dat beschouwd worden als een grove schending van het internationale recht en zullen de gevolgen niet lang uitblijven', aldus de woordvoerder.