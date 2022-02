Het Oekraïense leger houdt nu ook oefeningen in de radioactieve zone rond de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl.

Minister van Binnenlandse Zaken Denis Monastyrsky zei vrijdag dat het om de eerste dergelijke grote oefening gaat in de afgebakende zone. In een video van de autoriteiten is te zien dat mortieren ingezet worden en dat soldaten met pantservoertuigen de geëvacueerde stad Pripjat binnentrekken.

Er werd ook geoefend rond het redden van gewonden en onschadelijk maken van mijnen. De bezorgdheid over een Russische inval in Oekraïne blijft.

Het Westen waarschuwt al weken voor zo'n invasie, gezien de inzet van tienduizenden Russische soldaten aan de grens met Oekraïne. Het Kremlin ontkent evenwel zulke plannen te hebben.

Wit-Rusland

Als een van de scenario's wordt ook een invasie vanuit buurland Wit-Rusland genoemd door het radioactieve gebied rond de kerncentrale van Tsjernobyl, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt op slechts 70 kilometer van de afgebakende zone en op iets meer dan 80 kilometer van de grens met Wit-Rusland.

De kernramp van Tsjernobyl wordt beschouwd als de grootste ramp bij het civiele gebruik van kernenergie. Honderdduizenden mensen moesten geëvacueerd worden. Oekraïne maakte toen nog deel uit van de Sovjet-Unie.

Minister van Binnenlandse Zaken Denis Monastyrsky zei vrijdag dat het om de eerste dergelijke grote oefening gaat in de afgebakende zone. In een video van de autoriteiten is te zien dat mortieren ingezet worden en dat soldaten met pantservoertuigen de geëvacueerde stad Pripjat binnentrekken. Er werd ook geoefend rond het redden van gewonden en onschadelijk maken van mijnen. De bezorgdheid over een Russische inval in Oekraïne blijft.Het Westen waarschuwt al weken voor zo'n invasie, gezien de inzet van tienduizenden Russische soldaten aan de grens met Oekraïne. Het Kremlin ontkent evenwel zulke plannen te hebben. Als een van de scenario's wordt ook een invasie vanuit buurland Wit-Rusland genoemd door het radioactieve gebied rond de kerncentrale van Tsjernobyl, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt op slechts 70 kilometer van de afgebakende zone en op iets meer dan 80 kilometer van de grens met Wit-Rusland. De kernramp van Tsjernobyl wordt beschouwd als de grootste ramp bij het civiele gebruik van kernenergie. Honderdduizenden mensen moesten geëvacueerd worden. Oekraïne maakte toen nog deel uit van de Sovjet-Unie.