Het is extreem belangrijk om de kalmte te bewaren. Dat heeft het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag verklaard, nadat de Verenigde Staten vrijdag gewaarschuwd hebben dat Rusland Oekraïne 'elk moment' kan binnenvallen.

'Het is momenteel erg belangrijk om de kalmte bewaren, ons te versterken binnen de grenzen van het land en acties te vermijden die de situatie destabiliseren en paniek zaaien', aldus het ministerie in een persbericht.

Het Witte Huis heeft vrijdagavond verklaard dat Rusland Oekraïne elk moment zou kunnen binnenvallen, omdat er nog meer troepen zouden zijn aangekomen aan de Oekraïense grens.

'De Oekraïense troepen volgen de situatie op en staan klaar om te reageren op elke aanval tegen de territoriale integriteit van Oekraïne', klinkt het nog. Kiev verzekert ook '24 uur op 24 in contact te staan met onze belangrijkste partners' en snel informatie te krijgen rond de veiligheidssituatie.

Het ministerie voegt nog toe zich te blijven inspannen om de spanningen te doen afnemen. Samen met zijn internationale partners wil het land ervoor zorgen dat er een diplomatieke oplossing komt voor de spanningen rond Oekraïne. Rusland vraagt garanties dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO en vraagt de terugtrekking van NAVO-troepen uit Oost-Europese lidstaten.

De Amerikaanse president Joe Biden telefoneert zaterdag om 18.00 uur Belgische tijd met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin, en Poetin heeft ook een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron op de agenda staan. Ook de Russische en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken zouden elkaar zaterdag spreken.

Rusland past diplomatieke bezetting in Oekraïne aan

Ondertussen heeft Rusland beslist zijn diplomatieke staf in Oekraïne te 'optimaliseren uit vrees voor provocaties' door Kiev of andere partijen. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard.

Woordvoerster Maria Zakharova antwoordde op de vraag van de media of Rusland zijn diplomatieke aanwezigheid in buurland Oekraïne zou verminderen. Ze verklaarde dat de ambassade en de consulaten in Oekraïne hun belangrijkste functies blijven vervullen, zonder een expliciet antwoord te geven op de vraag of er personeel wordt teruggehaald. "We vrezen mogelijke provocaties van het regime in Kiev of van derde landen en hebben inderdaad beslist om het personeel van de Russische vertegenwoordiging in Oekraïne te optimaliseren", klinkt het in een persbericht. Zakharova voegt ook toe dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk "blijkbaar op de hoogte zijn van bepaalde acties die worden voorbereid in Oekraïne en die de veiligheidssituatie aanzienlijk kunnen verslechteren". De Europese Unie adviseerde vrijdag aan niet-essentieel personeel van de ambassade in Kiev het land te verlaten en hun werk buiten Oekraïne voort te zetten. Verschillende landen, waaronder de VS, het VK, Australië en ook België, hebben hun landgenoten opgeroepen om het land te verlaten.

Amerikaanse 'hysterie'

Rusland lanceerde zaterdag ook nieuwe militaire oefeningen in de Zwarte Zee, een dag nadat de VS gewaarschuwd hebben dat Rusland Oekraïne elk moment kan binnenvallen. Moskou laakt de Amerikaanse "hysterie" rond de spanningen rond Oekraïne.

"Meer dan 30 schepen van de Zwarte Zeevloot zijn vanuit Sebastopol en Novorossiisk vertrokken, volgens het plan van de oefening", aldus het ministerie van Defensie zaterdagochtend.

"Het doel van de oefening is om de kust van het schiereiland Krim, de basissen van de militaire vloot en de economische sectoren van het land te verdedigen tegen mogelijke militaire bedreigingen", klinkt het nog.

Rusland had in januari militaire oefeningen aangekondigd voor januari en februari in de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan, de Middellandse Zee en de Noordelijke IJszee, maar ook in de wateren die grenzen aan het Russische grondgebied.

Momenteel vinden ook oefeningen plaats in Wit-Rusland, aan de grens met Oekraïne en de Europese Unie.

De VS hebben er vrijdag voor gewaarschuwd dat Rusland nog voor het einde van de Olympische Winterspelen op 20 februari Oekraïne zou kunnen binnenvallen. "De hysterie van het Witte Huis is veelzeggender dan ooit. De Angelsaksische landen hebben nood aan een oorlog, koste wat het kost", reageerde woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova vrijdagavond laat via het socialemediaplatform Telegram. "Provocaties, desinformatie en bedreigingen zijn hun favoriete manier om hun eigen problemen op te lossen."

Ook de Russische ambassadeur in de VS verklaarde dat de beweringen van het Witte Huis volledig ongegrond zijn en dat Rusland niemand gaat aanvallen.

