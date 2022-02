Na de inspanningen van de Europeanen de afgelopen dagen om een groot conflict te voorkomen, zijn er "echte kansen om een diplomatieke oplossing te bereiken" voor de crisis met Rusland. Dat heeft Oekraïne woensdag gezegd.

"Vandaag bestaan er echte kansen voor een diplomatieke oplossing", zei Oekraïens minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kouleba bij de ontmoeting met zijn Spaanse ambtsgenoot Jose Manuel Bueno na de diplomatieke marathon van Frans president Emmanuel Macron van Moskou naar Kiev en Berlijn.

Volgens hem is de situatie gespannen maar onder controle. Dinsdag had Macron vanuit Oekraïne verzekerd dat de Russische president Vladimir Poetin maandag had beloofd niet "aan de oorsprong van de escalatie" te zullen staan.

Kouleba zei dat de door de Verenigde Staten en de Europese Unie uitgewerkte sancties een belangrijk afschrikkingsmiddel zijn. Hij zei ook dat Moskou de huidige spanningen uitlokte omdat "Rusland probeert wraak te nemen voor de nederlaag van de USSR in de Koude Oorlog." Nu gaat het erom de veiligheidsarchitectuur die in Europa de afgelopen dertig jaar is opgebouwd, in stand te houden, aldus nog Kouleba.

