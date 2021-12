De Oekraïense autoriteiten en de pro-Russische separatisten willen het staakt-het-vuren dat in juli 2020 werd bereikt, nieuw leven in blazen. Dat heeft de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die bemiddelt bij het conflict, woensdagavond laten weten.

'Ik was verheugd dat de deelnemers hun intentie kenbaar hebben gemaakt om de maatregelen omtrent het staakt-het-vuren van 22 juli 2020 ten volle te respecteren', aldus Mikko Kinnunen, die voor de OVSE bemiddelt bij het conflict. 'Het is van het allergrootste belang voor de mensen die aan beide zijden van het front leven', voegde hij er nog aan toe. Kinnunen deed deze uitspraken na afloop van een digitale conferentie waarbij alle betrokken partijen aanwezig waren.

In juli 2020 werd een staakt-het-vuren bereikt. Dat hield enkele maanden stand, voordat het in februari werd verbroken. De oorlog in het oosten van Oekraïne barstte in de lente van 2014 in alle hevigheid los en kostte reeds het leven aan 13.000 mensen. Een politieke oplossing voor het conflict is er tot op heden niet.

De afgelopen maanden liepen de spanningen opnieuw hoog op. Het Westen verdenkt Rusland ervan om troepen te verzamelen aan de grens met Oekraïne om een eventuele militaire invasie voor te bereiden.

