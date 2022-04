'Oekraïne bombardeert oliedepot op Russisch grondgebied'

In de Russische stad Belgorod, dicht bij de grens met het binnengevallen Oekraïne, is vrijdagochtend een brand uitgebroken in een oliedepot. Dat meldde Vjatsjeslav Gladkov, de gouverneur van de gelijknamige provincie, via zijn Telegram-kanaal. Hij duidt een bombardement door Oekraïense helikopters aan als oorzaak.

Beelden van de vermoedelijke aanval in Belgorod op Twitter © Twitter