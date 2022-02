De waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hebben aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne op 48 uur tijd meer dan 3200 schendingen van het staakt-het-vuren vastgesteld.

Tussen vrijdagavond en zondagavond hebben de waarnemers 2158 schendingen vastgesteld in de regio Donetsk en 1073 in de regio Loehansk, de twee regio's die intussen door Russisch president Vladimir Poetin als onafhankelijk zijn uitgeroepen.

Het gewapende conflict tussen Kiev en pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne startte na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. Meer dan 14.000 mensen zijn sindsdien om het leven gekomen. In 2020 kwamen Oekraïne, Rusland en de OVSE een bestand overeen. Door de dreiging van Russische inval in Oekraïne zijn de spanningen in de regio echter weer toegenomen.

