Een Oekraïense soldaat is gedood en een andere gewond geraakt bij gevechten met pro-Russische separatisten in het oosten van het land. Dat heeft het leger vrijdag bekendgemaakt, terwijl de spanningen met Rusland een hoogtepunt bereiken.

Daarmee komt het aantal gesneuvelde Oekraïense soldaten dat dit jaar aan de frontlinie sneuvelde op 65, tegen 50 het jaar voordien. De soldaat werd donderdag gedood. De gewonde soldaat werd in het ziekenhuis opgenomen, maar hij verkeert niet in levensgevaar.

Het Oekraïense leger beschuldigt de separatisten ervan op zijn stellingen te hebben geschoten met 82-millimeter mortieren en granaatwerpers. Het incident komt op een moment van verhoogde spanningen, waarbij Kiev en het westen Rusland ervan beschuldigen tienduizenden troepen aan de Oekraïense grens op te stellen in afwachting van invasie.

