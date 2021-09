De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft 'een krachtig antwoord' beloofd na de mislukte moordaanslag op zijn adviseur.

De aanslag was volgens de president tegen zijn inspanningen gericht om Oekraïne te hervormen. 'Het antwoord zal krachtig zijn', verzekerde Zelensky in een video die in New York was opgenomen, waar hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoont. Hij benadrukte ook dat hij niet wist wie de opdrachtgever was van de moordpoging op zijn eerste adviseur Serhiy Shefir.

'Vanuit een bos schieten op de auto van een vriend om me de groeten te doen, is een teken van zwakte', voegde de president eraan toe. Hij beloofde 'de strijd tegen de criminaliteit en tegen invloedrijke financiële groepen' voort te zetten. Volgens hem kan de aanslag zowel door 'binnenlandse als buitenlandse krachten' georganiseerd zijn.

Zelensky werd in 2019 onder meer verkozen op de belofte dat hij de corruptie in het land zou uitroeien en Oekraïne zou verlossen van de invloed van rijke oligarchen met een bedenkelijke reputatie. Voordat hij president werd, was Zelensky een bekende acteur en humorist die in een tv-serie de rol van Oekraïens president speelde. Shefir was zijn partner in zijn productiehuis.

De aanslag was volgens de president tegen zijn inspanningen gericht om Oekraïne te hervormen. 'Het antwoord zal krachtig zijn', verzekerde Zelensky in een video die in New York was opgenomen, waar hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoont. Hij benadrukte ook dat hij niet wist wie de opdrachtgever was van de moordpoging op zijn eerste adviseur Serhiy Shefir. 'Vanuit een bos schieten op de auto van een vriend om me de groeten te doen, is een teken van zwakte', voegde de president eraan toe. Hij beloofde 'de strijd tegen de criminaliteit en tegen invloedrijke financiële groepen' voort te zetten. Volgens hem kan de aanslag zowel door 'binnenlandse als buitenlandse krachten' georganiseerd zijn. Zelensky werd in 2019 onder meer verkozen op de belofte dat hij de corruptie in het land zou uitroeien en Oekraïne zou verlossen van de invloed van rijke oligarchen met een bedenkelijke reputatie. Voordat hij president werd, was Zelensky een bekende acteur en humorist die in een tv-serie de rol van Oekraïens president speelde. Shefir was zijn partner in zijn productiehuis.