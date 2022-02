De Oekraïense president Volodimir Zelenski eist een 'duidelijke en uitvoerbare' kalender voor de toetreding van zijn land tot de NAVO. Dat heeft hij zaterdag gezegd op de veiligheidsconferentie in München.

Zelenski vroeg tijdens de veligheidsconferentie aan het Westen ook om te stoppen met zijn 'verzoenende' beleid aan het adres van Rusland. 'Oekraïne heeft veiligheidsgaranties gekregen toen het afzag van kernwapens. Wij hebben geen wapens, noch veiligheid', aldus de Oekraïense president. 'Maar we hebben het recht om te eisen dat het beleid van verzoening stopt en veiligheidsgaranties te vragen', klonk het.

Zelenski drong er bij de westerse landen nog op aan om hun militaire steun aan Oekraïne op te schroeven. Volgens hem is Oekraïne 'het schild van Europa' tegen het Russische leger.

Zelenski stelde zaterdag ook een ontmoeting voor met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Hij deed dat op een moment dat de vrees voor een Russische invasie in Oekraïne ten top stijgt.

'Ik weet niet wat de Russische president wil, daarom stel ik voor om mekaar te ontmoeten', aldus Zelenski.

Zaterdag raakte uit een update van het Oekraïense leger bekend dat in het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten de plak zwaaien, twee Oekraïense soldaten werden gedood.

Het zijn de eerste dodelijke slachtoffers binnen het Oekraïense leger sinds meer dan een maand. Vier Oekraïense militairen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De separatisten en het Oekraïense leger beschuldigen elkaar zaterdag opnieuw van ernstige schendingen van het staakt-het-vuren in het oosten van Oekraïne. Het leger spreekt van een 70-tal beschietingen op steden aan het front.

