Rusland heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd met het zwaartepunt in het oosten van Oekraïne, maar volgens een situatieverslag van de Oekraïense generale staf hebben de Russen daarbij geen successen geboekt. 'De gevechten houden aan', klinkt het.

Nabij de stad Izjoem, in de oblast Charkiv, zou Rusland troepen verzamelen om aanvallen uit te voeren. In de oblast Dnjepropetrovsk vielen de Russen doelwitten aan met raketten en artillerie. In de gebieden Loehansk en Donetsk zijn dan weer veertien aanvallen afgeweerd. De Oekraïners claimen ook elf tanks, negen drones en zeven artilleriesystemen te hebben vernietigd.

De situatie rond de Azovstal-fabriek in de havenstad Marioepol is nog steeds onduidelijk. In de bunkers van de site zouden zich - volgens Russische berichten - ongeveer 2.500 Oekraïense strijders en buitenlandse huurlingen hebben verschanst. Volgens Oekraïne wachten daar vooral 1.000 burgers op hun redding.

Onder bemiddeling van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres verklaarden Kiev en Moskou zich bereid een humanitaire corridor voor burgers in te stellen. Resultaten heeft dat echter nog niet opgeleverd. Volgens de Russische staatstelevisie zou een gezin van drie de fabriek hebben verlaten, maar dat kon niet worden gecontroleerd.

Hergroeperen

De Britse inlichtingendiensten stellen intussen dat Rusland gedwongen is de troepen in het noordoosten van Oekraïne te hergroeperen. In een verslag dat het Britse ministerie van Defensie zaterdag publiceerde, klinkt het dat de Russen hopen hun moeilijkheden bij de invasie te overwinnen door de troepen geografisch te concentreren, de bevoorradingswegen te verkorten en het commando te vereenvoudigen.

Het Russische leger hergroepeerde uitgeputte eenheden na de mislukte opmars, klinkt het in het verslag. 'Veel van deze eenheden hebben waarschijnlijk een verzwakt moreel', aldus de inlichtingendienst. Volgens de dienst bestaan er nog steeds tekortkomingen in de tactische coördinatie. Ondanks enkele lokale verbeteringen zou Rusland zijn volledige strijdkracht nog niet volledig kunnen gebruiken door gebrekkige capaciteiten van de eenheden en een wisselvallige luchtsteun.

