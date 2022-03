De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Oekraïense ambtgenoot Dmytro Koeleba zijn aangekomen in Turkije voor gesprekken. Het is de eerste keer sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne twee weken geleden dat beide landen mekaar op dat niveau ontmoeten.

Delegaties uit Rusland en Oekraïne hielden al drie gespreksrondes in Wit-Rusland. Die leidden tot verscheidene staakt-het-vurens op lokaal niveau en de instelling van humanitaire corridors om burgers te evacueren, maar Rusland werd ervan beschuldigd de akkoorden aan zijn laars te lappen.

De gesprekken op ministerieel niveau vinden donderdag plaats in de Turkse badplaats Antalya, in het gezelschap van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu.

Koeleba is in Turkije aangekomen 'voor gesprekken over een stopzetting van de vijandelijkheden en het einde van de oorlog die door Rusland gevoerd wordt tegen Oekraïne', tweette de woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagavond. De minister had eerder in een video op Facebook aangegeven dat zijn verwachtingen 'beperkt' zijn gegeven de brutale campagne van bombardementen door Moskou en zijn belegering van grote steden in Oekraïne.

'We werken om te voorkomen dat deze crisis uitloopt op een tragedie', stelde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdag. Hij probeert sinds het begin van de crisis een bemiddelende rol te spelen. 'Ik hoop dat de ontmoeting tussen de ministers de weg opent naar een permanent staakt-het-vuren.' NAVO-lid Turkije probeert ondanks het conflict standvastige relaties te onderhouden met beide partijen.

