De Oegandese LRA-commandant Dominic Ongwen is donderdag door het Internationaal Strafhof in Den Haag schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De strafmaat zal op een later moment worden bepaald.

De vroegere tweede man van Joseph Kony's Lord's Resistance Army (LRA) stond terecht voor moord, verkrachting en foltering in het noorden van Oeganda en in buurlanden, van 2002 tot 2004. Er waren in totaal 70 aanklachten tegen Ongwen, in 61 gevallen werd hij ook schuldig verklaard.

De 45-jarige Ongwen had bij de start van het proces, in december 2016, onschuldig gepleit. Hij is nadien ook alle beschuldigingen blijven ontkennen. Maar rechter Bertram Schmitt stelde donderdag bij het voorlezen van het vonnis dat zijn schuld 'zonder gerede twijfel' werd vastgesteld.

Ongwen riskeert nu een levenslange celstraf. Het Internationaal Strafhof zal pas later een beslissing nemen over de strafmaat. Wanneer dat precies zal gebeuren, is niet meegedeeld.

Door de LRA-terreur in Noord-Oeganda kwamen tienduizenden burgers om het leven, werden 60.000 kinderen ontvoerd om te dienen als kindsoldaat of seksslavin en moesten honderdduizenden op de vlucht slaan. Ongwen werd op 14-jarige zelf ontvoerd door het LRA en gerekruteerd als kindsoldaat, maar wist op te klimmen binnen de rebellenbeweging. Hij is daarmee de eerste voormalige kindsoldaat die zich voor het Strafhof moest komen verantwoorden.

'Het Hof is er zich van bewust dat hij ook veel geleden heeft', zo deelde de rechter mee over Ongwens verleden als kindsoldaat. 'Maar deze zaak gaat over de misdaden die Dominic Ongwen gepleegd heeft als volwassene en als commandant van het Lord's Resistance Army', zo klonk het. 'Dominic Ongwen is volledig verantwoordelijk voor alle misdaden.'

Het was daarnaast voor het eerst dat het Internationaal Strafhof een uitspraak deed in een zaak rond het LRA. Joseph Kony, de oprichter en nummer 1 van het LRA, is nog altijd voortvluchtig.

