Het reddingsschip Ocean Viking heeft zaterdagochtend voor de kust van Libië nog eens zeker 80 migranten gered. Het gaat om mannen en jongeren, voor het merendeel uit Soedan. Dat blijkt uit een eerste telling van Artsen zonder Grenzen (AZG).

Het gaat om de tweede reddingsoperatie van het Ocean Viking, gecharterd door de ngo's SOS Méditerranée en AZG, op 24 uur tijd. Vrijdag haalden de ngo's al 85 mensen op, onder wie vijf vrouwen en vier kinderen. Eerder vandaag pikte een ander schip ook al 39 mensen op.

De 80 vluchtelingen van zaterdag zaten op een witte rubberboot die werd waargenomen door een vliegtuig dat herhaaldelijk overvloog, zegt Jay Berger, missiehoofd voor AZG. 'Maar het vliegtuig heeft nooit geprobeerd om contact te zoeken met ons'. Het bootje werd opgemerkt door het reddingsschip door het traject van het vliegtuig, naar het noorden, te volgen. Europese vliegtuigen voeren vaker verkenningsvluchten uit boven de Middellandse Zee.

De Ocean Viking, dat onder Noorse vlag vaart, is vorige week zondag vanuit Marseille vertrokken. Intussen heeft het schip bijna 170 mensen, allen afkomstig uit Sub-Sahara Afrika, aan boord.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, de extreemrechtse Matteo Salvini, heeft al een brief gericht aan de Noorse regering waarin hij erop wijst dat Italië juridisch niet gebonden is om deze mensen aan land te laten komen, en evenmin beschikt over de middelen om dat te doen.