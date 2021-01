Ocean Viking redt bijna 400 migranten in Middellandse Zee

Het hulpschip Ocean Viking heeft binnen een tijdspanne van 48 uur voor de kust van Libië 374 migranten op boten in de Middellandse Zee gered. Onder hen zijn 165 minderjarigen, van wie de meesten niet begeleid zijn. Een dertigtal migranten is twaalf jaar of jonger, aldus SOS Méditerranée, de organisatie achter de Ocean Viking.

De Ocean Viking.