Het hulpschip 'Ocean Viking' mag meer dan 370 migranten die het de voorbije dagen redde in de Middellandse Zee, voor de kust van Libië, naar de stad Augusta, op Sicilië, brengen.

Dat heeft SOS Méditerranée, de organisatie achter de Ocean Viking, zondagavond laten weten. Een hoogzwangere vrouw aan boord werd eerder al door de Italiaanse autoriteiten naar het eiland Lampedusa overgevlogen.

SOS Méditerranée zocht een veilige haven voor de geredde migranten en had zich daarvoor tot Malta en Italië gericht. De migranten worden maandag in Augusta, zo'n 30 kilometer ten noorden van de havenstad Syracuse, verwacht.

De Ocean Viking kwam sinds donderdag drie keer in actie. De migranten zijn voor het merendeel afkomstig uit Guinee, Mali, Kameroen, Ivoorkust, Soedan en Sierra Leone. Bij hen zijn er 131 niet-begeleide minderjarigen.

De Ocean Viking vertrok na een maandenlange pauze op 11 januari opnieuw uit de haven van het Franse Marseille voor reddingsacties op de Middellandse Zee.

